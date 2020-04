Finanz- und Geldpolitik ziehen an einem Strang, um eine neue Finanzkrise zu verhindern. Bei einem Erfolg im Kampf gegen das Virus könnte die Erholung zügig eintreten.

Die Corona-Pandemie wird für den schwersten Wachstums- einbruch seit dem Zweiten Weltkrieg sorgen. Aber Finanz- und Geldpolitik ziehen an einem Strang, um eine neue Finanzkrise zu verhindern. Bei einem Erfolg im Kampf gegen das Virus könnte die Erholung zügig eintreten.

In den USA kommt es zu einer nie gesehenen Entlassungswelle: Die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe übertrafen in der Woche vom 15. bis 21. März mit 3,28 Mio. die Konsensusprognose von 1,7 Mio. deut­lich. Gleichzeitig lagen sie fast fünfmal so hoch wie bei den bisherigen Höchstständen von 695.000 im Laufe des Jahres 1982 bzw. 665.000 im Laufe des Jahres 2009. Die Explosion bei den Erstanträgen bestätigt, was schon einzelne Branchendaten gezeigt hatten: Zahlreiche Unternehmen vor allem aus dem Hotel­ und Gaststättengewerbe schlossen als unmittelbare Reaktion auf die verhängten Ausgangssperren ihre Geschäfte und entließen Mitarbeiter in Scharen. Mangels Auffangprogram­men wie Kurzarbeiterregelungen folgte daraufhin ein beispielloser Ansturm auf die Arbeitsämter, um Unterstützungsleistungen zu beantragen.