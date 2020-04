FOX NEWS contra ARD – Trumps TV-Liebling bald in Deutschland?

Die Corona-Hysterie hat alle wichtigen Themen verdrängt. So wurde kürzlich an den Medien vorbei die GEZ-Erhöhung wie gehabt durchgewunken. Einige Wochen zuvor blieb ebenso quasi unbemerkt die spektakuläre Bitte deutscher Juden an US-Botschafter Grenell. Dieser sollte sich bei Donald Trump für einen unabhängigen TV-Sender in Deutschland nach dem Muster von FOX NEWS einsetzen. https://philosophia-perennis.com/2020/02/26/juden-in-deutschland-bitte .... Wie realistisch ist diese Hoffnung? Ein Blick auf die Weltkarte zeigt, dass dieser Schritt längst überfällig ist, sind die Amerikaner doch selbst in Türkei oder China präsent.





Profit keine Missionierung - harte Wirtschaftsfakten zur FOX NEWS