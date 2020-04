Das Regierungsdekret, das bis zum 30. April in Kraft ist, wird voraussichtlich erhebliche Auswirkungen auf das Silberangebot haben, wenn die Nachfrage nach Silbermünzen hoch ist.

Newmont (NYSE: NEM), Argonaut Gold (TSX: AR), Pan American Silver (TSX: PAAS), Sierra Metals (TSX: SMT), Excellon Resources (TSX: EXN) und Alamos Gold (TSX, NYSE: AGI) haben alle vorübergehende Betriebsunterbrechungen in ihren mexikanischen Minen angekündigt.

Andere im Land tätige Rohstoffunternehmen müssen noch auf die Richtlinie der Regierung reagieren, obwohl sie gewarnt wurden, dass diejenigen, die gegen den Befehl verstoßen, mit Geldstrafen oder strafrechtlicher Verfolgung rechnen müssen.

Newmont, das die Peñasquito-Mine im Bundesstaat Zacatecas betreibt, hat bestätigt, dass es Schritte in Richtung einer sicheren und geordneten Betriebsunterbrechung unternimmt. Newmont ist der Betreiber der größten Goldmine des Landes sowie der zweitgrößten Silbermine und einer der größten Produzenten von Zink und Blei.

Argonaut hat bestätigt, dass es die Bergbau-, Zerkleinerungs- und Stapelaktivitäten einstellt. Angesichts des Betriebs von Haufenlaugungsminen werden die Metallproduktion und der Metallverkauf während der Aussetzung fortgesetzt. Obwohl kurzfristig 2/3 der gesamten Produktion wegfallen, hält sich die Aktie von Argonaut relativ stabil bei 0,95 CAD.

Pan American, das die Minen La Colorada und Dolores in Chihuahua betreibt, hat bei seinem Timmins-Betrieb in Kanada ebenfalls begonnen, den Durchsatz freiwillig um etwa 10 bis 20% zu senken, um die physische Distanz am Standort weiter zu verbessern. Im vergangenen Jahr produzierte La Colorada 8,2 Millionen Unzen Silber, während die Produktion von Dolores bei 5,1 Millionen Unzen lag.

Sierra Metals mit Sitz in Toronto unterhält bis zum 30. April nur eine wichtige Service-Crew am Minenstandort Bolivar, und der Minenstandort Cusi wurde bereits auf Eis gelegt. Zuvor hatte Bolivar, eine unterirdische Mine mit einer Verarbeitungskapazität von 3.600 Tonnen pro Tag, in diesem Jahr voraussichtlich 16.402 bis 18.225 Tonnen Kupferäquivalent produziert, während die unterirdische Mine Cusi zwischen 1.732 und 2.126 Silberunzen produzieren sollte.

Alamos stellte den Betrieb in seiner Mulatos-Mine ein und verlängerte die Aussetzung auf Island Gold in Ontario um weitere zwei Wochen.

Industrie drängt auf Ausnahmeregelung

Die führenden Vertreter der mexikanischen Industrie drängen auf eine Ausnahmegenehmigung für die Fortsetzung der Produktion. Sie argumentieren, dass der Bergbau aufgrund seiner Bedeutung für die nationalen Lieferketten und das Wohlergehen der Aufnahmegemeinschaften fortgesetzt werden sollte.

„Ohne den Betrieb des Bergbaus wären verschiedene isolierte Gemeinden von einem Rückgang der Gesundheitsdienste betroffen, die in der gegenwärtigen Situation so wichtig sind. Es ist wichtig, ein Gleichgewicht zu finden “, sagte der Bergbauvertreter von Sonrora, Mexikos führender Gold- und Kupferproduktionsregion, auf Twitter.

Die Scotiabank-Analysten Ovais Habib und Trevor Turnbull sagten in einer Notiz, sie glaubten, dass Unternehmen, durch die Befreiung von der Aussetzung irreparablen Schaden erleiden würden.

Abonnieren Sie unseren kostenlosen Newsletter: https://goldinvest.de/newsletter

Besuchen Sie uns auf Twitter: https://twitter.com/GOLDINVEST_de



Risikohinweis: Die Inhalte von www.goldinvest.de und allen weiteren genutzten Informationsplattformen der GOLDINVEST Consulting GmbH dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar. Weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzten sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung, stellen vielmehr werbliche / journalistische Texte dar. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren schließen jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich aus. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise.

Laut §34 WpHG möchten wir darauf hinweisen, dass Partner, Autoren und/oder Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien der erwähnten Unternehmen halten können oder halten und somit ein Interessenskonflikt bestehen kann. Wir können außerdem nicht ausschließen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die von uns besprochenen Werte im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kann es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Ferner kann zwischen den erwähnten Unternehmen und der GOLDINVEST Consulting GmbH direkt oder indirekt ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag bestehen, womit ebenfalls ein Interessenkonflikt gegeben sein kann.