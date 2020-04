Vermögensverwalter rät: „Kein guter Zeitpunkt, die Flinte ins Korn zu werfen“

Das öffentliche Leben ist ausgebremst – ganz im Gegensatz zur Hektik an den internationalen Finanzmärkten. Wer allerdings jetzt die Nerven behält, kann nicht nur seine Verlust wettmachen, sondern auch am kommenden Aufschwung teilhaben, sagt Thomas Buckard, Mitgründer des Vermögensverwalters MPF.Thomas Buckard Foto: MPFDie Schwankungen der letzten vier Wochen haben das Ausmaß der Krisen von 2001 und 2008 sogar noch übertroffen. Regierungen versuchen mit drastischen Maßnahmen, die Liquidität der Märkte zu gewährleisten, um damit Insolvenzen und drohende Arbeitslosigkeit zu vermeiden. Die Nachrichten rund um die Corona-Epidemie halten uns alle in ihrem Bann. Wie geht es weiter?In nur drei WochenDie Kursverluste waren in den Aktienmärkten am stärksten...