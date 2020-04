Drei Rekordmonate in Folge - flatex hat ein nach eigenen Angaben außergewöhnliches Quartal abgeschlossen. Das Unternehmen profitierte massiv von seinem Engagement im Bereich der Direktbrokern flatex und DEGIRO sowie den enorm hohen Umsätzen an der Börse als Folge der Corona-Pandemie. „Das erste Quartal war ein sehr außergewöhnliches, jeder Monat für sich war ein Rekordmonat. Die aktuelle Volatilität an den Märkten tut ...