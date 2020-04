Mineral Mountain Resources Homestake: So hieß eine der tiefsten und größten Goldminen Nordamerikas. 125 Jahre war sie in Produktion, bevor 2001 auf grund (damals) niedriger Goldpreise die Schließung erfolgte. Über 42 Mio. Unzen Gold produzierte Homestake bei durchschnittlichen Gehalten von 8,4 g/t Au. Es hat Jahre gedauert, doch inzwischen hat Mineral Mountain Resources unter der Leitung von CEO Nelson Baker ein beachtliches Landpaket südlich der historischen Homestake-Mine konsolidiert. Ich habe das Management auf der PDAC 2020 für den goldgeldwelt-YouTube-Kanal interviewt. Untersuchungen zeigen eine frappierende Ähnlichkeit mit der Homestake-Geologie, und das MMV-Team ist sich sicher, dass in ihrem Grund mehrere Millionen Unzen Goldvorkommen schlummern.

Das vielversprechendste Ziel wird nun mit zielgerichteten Bohrungen untersucht. Es ist eine heiße Wette: Wenn, wie erhofft, eine große Centroid-Struktur getroffen wird, wird mit einem Paukenschlag der Homestake-Distrikt wiederbelebt und Mineral Mountain fundamental neu bewertet werden. Treffen die Bohrungen nicht wie erhofft, bestehen zwar noch weitere Ziele, aber es droht dann eine Verwässerung der Aktie.

Sibanye Stillwater

Der weltweit größte Produzent von Platin, zweitgrößte Produzent von Palladium und größte Primärproduzent von Rhodium heißt Sibanye Stillwater. Das Unternehmen ist ein Schwergewicht von mehreren Milliarden Marktkapitalisierung und spielt auch als Goldproduzent global in der oberen Liga mit. Sibanye wurde nicht über Nacht zu einem der weltweit führenden Platinum-Group-Metals-(PGM-)Produzenten, sondern durch eine Reihe von Übernahmen in Südafrika (Firmensitz und Standort der meisten Minen) und in den USA von 2016 bis 2019. Das Management um CEO Neal Froneman, den ich im Februar 2020 in Südafrika kurz persönlich kennenlernen durfte, hat somit früh die richtigen strategischen Weichen gestellt, denn vor allem Palladium und Rhodium haben jüngst einen spektakulären Preisanstieg verzeichnen können.

Ob Sibanye wie geplant ab dem zweiten Halbjahr 2020 eine Dividende ausschütten wird, bleibt angesichts der aktuellen Krise wohl vorerst offen. Fest steht, dass das Unternehmen hochprofitabel ist und schon vor der Krise mit deutlichen Abschlägen zum NAV günstig bewertet war. Zudem hat Sibanye kürzlich seine Verschuldungsquote deutlich reduziert. Wer konservativ, aber keinesfalls langweilig in Qualität, Größe und gutes Management investieren möchte, sollte Sibanye Stillwater einen genaueren Blick widmen.

(Dieser Artikel aus der Smart Investor-Ausgabe 04/20 bezieht sich auf Daten, die bis zum 20.03.2020 erfasst wurden.)

