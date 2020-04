Die Maßnahmen zeigen Wirkung, stellen aber eine extreme Belastung der Wirtschaft dar.

Die chinesische Provinz Hubei, das ursprüngliche Epizentrum des Virusausbruchs, hatte sich Ende März etwas erholt. Insgesamt gesehen schien Asien die erste Welle des Virusausbruchs unter Kontrolle gebracht zu haben, auch wenn in Indien ein Lockdown vorgenommen worden war. Dafür hatte Europa den Staffelstab unerwünscht übernommen. Insbesondere Italien und Spanien scheinen die neuen Epizentren des Virusausbruchs zu sein. Trotz der Erfahrungen mit MERS, H1N1 und SARS (dem Vorgänger von COVID-19) kämpft die Welt gegen eine gesundheitsbedrohliche Herausforderung an, wie es sie seit der Spanischen Grippe nicht gegeben hat. Neben umfassendem Leiden und zahlreichen Todesfällen sind die wirtschaftlichen Folgen, die sich insbesondere aus den drastischen Maßnahmen gegen die Verbreitung des Virus ergeben, von noch nie gesehenen Umfang.

Das Epizentrum des Corona-Ausbruchs hat sich von China nach Europa bewegt, aber auch in den USA breitet sich das Virus in Windeseile aus

Der Versuch, die Ausbreitung des Virus abzubremsen, scheint Erfolg zu haben - insbesondere in den Ländern, in denen die Maßnahmen rechtzeitig ergriffen wurden. Dies ist positiv, aber der Effekt hat einen hohen Preis für die Wirtschaft. Und dies ist den Regierungen weltweit sowie internationalen Organisationen schmerzlich bewusst. Deshalb wurden die vielen auf die Gesundheit bezogenen Maßnahmen von massiven Hilfspaketen von Regierungen, Zentralbanken und anderen begleitet. Beispielsweise hat die machtvollste Zentralbank der Welt, die Federal Reserve der USA, Stützkäufe vermeldet, die weder zeitlich noch im Hinblick auf den Betrag begrenzt sind, und die amerikanischen Politiker haben ein Hilfspaket von 2.000 Milliarden USD bewilligt, das es in einem solchen Umfang noch nie gegeben hat. Die massiven Hilfspakete verbreiteten Ende März eine gewisse Ruhe in den Finanzmärkten, den Anlegern ist jedoch weiterhin bewusst, dass niemand mit Sicherheit sagen kann, wie tief die wirtschaftliche Krise einschlagen wird und wie sich eine Wiederherstellung gestalten wird.

Ölkonflikt stand im Schatten des Coronavirus