Hypoport hat am Montag Eckdaten für das operative Geschäft ihres B2B-Kreditmarktplatzes Europace bekannt gegeben. Die Berliner melden einen Anstieg des Transaktionsvolumens um rund 34 Prozent auf 20,8 Milliarden Euro für die ersten drei Monate des laufenden Jahres. Man habe neue Marktanteile in den drei Produktgruppen Immobilienfinanzierung, Bausparen und Ratenkredit gewinnen können, so das Unternehmen. Mit 16,7 Milliarden Euro ...