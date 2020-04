Wichtig ist, dass frühzeitige Signale der Unterstützung und beherztes Einschreiten zum richtigen Zeitpunkt erfolgen – das haben uns die vergangenen Krisen gelehrt.

In den meisten Ländern der Welt gelten derzeit Ausgangsbeschränkungen und weiter gehende Maßnahmen, die von Einschränkungen der Versammlungsfreiheit über die gänzliche Schließung aller nicht für das tägliche Leben notwendigen Geschäfte bis hin zur Einstellung des grenzüberschreitenden Personenverkehrs reichen. Darüber hinaus ziehen sich viele Menschen in die gewünschte Selbstisolation zurück, um Schlimmeres zu verhindern.

Der Kampf gegen das Virus hat neben den Einschränkungen des öffentlichen Lebens auch tiefgreifende Folgen für die Realwirtschaft. Es führen nicht nur Werksschließungen zu Produktionsausfällen, sondern es bricht vor allem auch für weite Teile der Dienstleistungswirtschaft die Existenzgrundlage – der direkte Kontakt mit dem Kunden – komplett weg. Die Verunsicherung der Bürger, inwieweit die Krise auch ihre Arbeitsplatzsicherheit gefährdet, trägt ein Übriges dazu bei, noch vorhandene Konsummöglichkeiten einzuschränken.

Die in der letzten Märzwoche gemeldeten Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in den USA vermitteln einen ersten Eindruck von den Folgen der Krise für den bis dato so soliden US-Arbeitsmarkt. Beinahe 3,8 Mio. Anträge wurden registriert. Im Vergleich zu den durchschnittlichen 311 000 Neuanträgen pro Woche über die letzten 10 Jahre ist dies ein sprunghafter Anstieg.

Die abrupt gestoppte Nachfrage hat Rückwirkungen auf alle Stufen der Wertschöpfungsketten. Gemäß einer am 27. März veröffentlichten Umfrage des Deutschen Industrie- und Handelskammertages sehen sich 20 % der befragten Unternehmen akut von Insolvenz bedroht. In Zeiten von selbstgewählter oder erzwungener Isolation kommt kein Umsatz zustande, während laufende Kosten, wie Gehälter und Mieten, Liquidität aus den Unternehmen ziehen. Solange keine Klarheit über die Dauer und das Ausmaß der Corona-Krise besteht, versuchen Unternehmen, ihre Liquidität soweit wie möglich zu schützen. Sie vergeben zum einen keine weiteren Aufträge und sichern sich zum anderen durch das Abziehen ihrer revolvierenden Kreditlinien kurz- bis mittelfristig Finanzierungsspielraum. Der so entstehende Mittelabfluss stellt wiederum Kreditinstitute vor ernsthafte Refinanzierungsprobleme. Während große Unternehmen die Möglichkeit haben, ihre Kreditlinien abzuziehen, können kleine Unternehmen Zinsen und Kupon schon nicht mehr zahlen. Zudem wird an den Märkten massiv versucht, Vermögensgegenstände zu verkaufen, um Liquidität zu schaffen. Der gleichzeitig einsetzende Verkauf ohne Käufer führt dann zu Preisen, die sogar noch unter fundamental gerechtfertigten Niveaus liegen. Panik bricht aus, und die Krise beginnt, sich aus sich selbst zu nähren.