Salzgitter will Wandelanleihen zurückkaufen

Salzgitter plant den Ankauf eigener Wandelanleihen im Volumen von bis zu 60 Millionen Euro. Man habe beschlossen, Anleiheinhaber aufzufordern, im Rahmen eines Auktionsverfahrens ein Angebot zum Verkauf gegen Barzahlung abzugeben, so das Stahlunternehmen aus Salzgitter am Montag.Das Auktionsverfahren soll am morgigen Dienstag enden. Der Kauf der Wandelschuldverschreibungen wird voraussichtlich am 15. April 2020 abgewickelt, ...