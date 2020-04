Fuchs Petrolub kündigt Online-HV mit Dividenden-Entscheid an

Fuchs Petrolub wird angesichts der Corona-Pandemie zwar eine Hauptversammlung durchführen, diese soll allerdings online stattfinden. Eine Gesetzesänderung durch den Bund macht dies seit Kurzem möglich – diese erlaubt Hauptversammlungen in einem rein elektronischen Format ohne physische Präsenzveranstaltung.Die „virtuelle Hauptversammlung“ werde am 5. Mai 2020 ab 10 Uhr durchgeführt, kündigt die Fuchs-Gruppe an. „Damit ...