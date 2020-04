FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat sich zum Wochenstart nur wenig verändert. Am Mittag kostete die Gemeinschaftswährung rund 1,08 US-Dollar und damit in etwa so viel wie im asiatischen Handel. Nur kurz war der Euro unter 1,08 US-Dollar gefallen. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Freitagnachmittag auf 1,0785 Dollar festgesetzt.

An den Finanzmärkten sorgten hoffnungsvoll stimmende Nachrichten zur Corona-Krise für bessere Stimmung. Einige Zahlen zu Neuinfektionen und Todesfällen nährten die Hoffnung auf eine Abmilderung der Infektionswelle. Nicht nur in Europa, auch in den USA deutet sich zumindest regional eine Abflachung der Infektionskurve an. Als sicher empfundene Währungen wie der japanische Yen waren deshalb etwas weniger stark gefragt.