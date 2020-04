artec technologies meldet neue Aufträge für das Media Monitoring-/ Analyse-System „XENTAURIX“. Laut Angaben des Bremer Unternehmens stammen diese von mehreren namhaften Medienunternehmen aus dem In- und Ausland. In den vergangenen Wochen habe sich das Auftragsvolumen auf 0,4 Millionen Euro summiert, so artec. Die Gesellschaft geht davon aus, dass das Volumen weitgehend noch im April 2020 umsatzwirksam werde.„Die Nachfrage ...