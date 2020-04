Starker Wochenauftakt bei der BASF Aktie: Aktuell notiert der DAX-Wert mit mehr als 6 Prozent im Plus bei 43,36 Euro nahe am Tageshoch - erreicht bei 43,44 Euro. Der Anstieg geht einher mit einer starken Tendenz im Gesamtmarkt zum Start der neuen Handelswoche. Zurzeit gewinnt der DAX mehr als 4 Prozent an Wert und die BASF Aktie gehört bei der Tagesperformance zum oberen Drittel. Charttechnisch weckt die Kursentwicklung beim ...