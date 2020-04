FRANKFURT (dpa-AFX) - Der von der Corona-Krise schwer gebeutelte Dax hat zum Wochenauftakt den Erholungskurs wieder aufgenommen. Weltweit keimten am Wochenende Hoffnungen auf eine verlangsamte Ausbreitung des Coronavirus auf. Leicht sinkende Zahlen von Neuinfektionen und Todesfällen in teilen der Europäischen Union und im US-Bundesstaat New York wurden am Sonntag gemeldet.

Der Dax stieg am Montagnachmittag um 4,5 Prozent auf 9953 Punkte und lag damit in Reichweite der 10 000er-Marke. "Europa scheint die Kurve zu kriegen", schrieb Analyst Craig Erlam vom Broker Oanda. In den von der Pandemie am schwersten betroffenen Ländern Italien und Spanien gingen die Zahlen der Neuinfektionen und Toten zurück. Auch in anderen Ländern deute sich eine Besserung der Lage an. Dies nähre den Optimismus nach einem "entsetzlichen Monat" März.