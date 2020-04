Eaton Vance über Leveraged Credit: Potenzial für langfristige Anleger

Liquide und risikoarme Werte sind in den letzten Wochen überverkauft worden. In diesen defensiveren Marktsegmenten ergeben sich inzwischen attraktive Anlagemöglichkeiten. Die Risikoaufschläge für US-Hochzinsanleihen (gemessen am ICE BofA US High Yield Index; Stand: 18. März 2020) liegen derzeit bei über 900 Basispunkten, was selten passiert. Bei solchen Prämien könnten langfristige Anleger in den nächsten fünf Jahren zweistellige Renditen erzielen.

Natürlich stellen sich viele Fragen, auf die wir noch keine Antwort haben: