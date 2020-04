US-Anleihen geben nach

NEW YORK (dpa-AFX) - US-Staatsanleihen sind am Montag mit Kursverlusten in die Handelswoche gestartet. Eine allgemein freundliche Stimmung an den internationalen Finanzmärkten und die Aussicht auf Kursgewinne an der New Yorker Aktienbörse sorgen zum Auftakt für Verkaufsdruck bei den Festverzinslichen. Marktbeobachter verwiesen auf jüngste Meldungen, dass die Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie mittlerweile in zahlreichen Ländern Wirkung zeigen.

In den von der Pandemie am schwersten betroffenen Ländern Italien und Spanien gingen die Zahlen der Neuinfektionen und Toten zurück. Auch in anderen Ländern deutet sich eine Besserung der Lage an. Die weitere Entwicklung der Virus-Krise bleibt ein beherrschendes Thema am US-Rentenmarkt. Im weiteren Tagesverlauf stehen keine neuen US-Konjunkturdaten auf dem Programm, die für neue Impulse sorgen könnten.

Zweijährige Anleihen sanken um 1/32 Punkte auf 100 7/32 Punkte. Sie rentierten mit 0,25 Prozent. Fünfjährige Anleihen fielen um 5/32 Punkte auf 100 13/32 Punkte. Sie rentierten mit 0,42 Prozent. Richtungweisende zehnjährige Papiere sanken um 15/23 Punkte auf 108 4/32 Punkte. Sie rentierten mit 0,64 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von dreißig Jahren fielen um einen ganzen und 12/32 Punkte auf 118 8/32 Punkte. Sie rentierten mit 1,26 Prozent./jkr/ssc/jha/