Hohe Volatilität prägt weiterhin bei der Daimler Aktie das charttechnische Geschehen. Nach dem Corona-Crash der Auto-Aktie auf 20,275 Euro am 19. März ging es zunächst auf 30,775 Euro am 25. März nach oben, bevor der Trendpfeil in den letzten Tagen wieder nach unten wies. Allerdings schaffte Daimlers Aktienkurs in den letzten drei Handelstagen bei 24,30/24,62 Euro eine Stabilisierung. Heute gelingt es dem DAX-Wert, im festen ...