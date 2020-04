DAX – Unruhe durch US-Arbeitsmarktdaten

Die deutschen Aktienmärkte haben in der vergangenen Woche erneut geschwankt und dabei in weiten Teilen nachgegeben. Nachdem sich die Anleger zu Beginn der Handelswoche noch etwas optimistischer gezeigt hatten, gewannen im weiteren Verlauf die Sorgen über die wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Pandemie wieder die Oberhand. Hierzu trugen neben den steigenden Infiziertenzahlen in erster Linie Daten vom US-Arbeitsmarkt bei. Die wöchentlichen Zahlen fielen dabei nach allgemeiner Beurteilung katastrophal aus, auch der monatliche Arbeitsmarktbericht war sehr schwach. Dabei war der Stichtag für diesen der 12. März, womit die jüngsten sehr schlechten Daten noch gar nicht enthalten waren. Umso düsterer sind die Erwartungen an den kommenden Monatsbericht. Die Rücknahme von Jahresprognosen durch immer mehr Unternehmen trug das ihre zur Unsicherheit der Anleger bei.

Wir stellen den Kommentar von Robert Ertl, Börse München vor..