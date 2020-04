FRANKFURT/PARIS/NEW YORK (dpa-AFX) - Getrieben von Hoffnungen über eine langsamere Ausbreitung der Covid-19-Pandemie hat sich der Dax am Montag erneut über die Marke von 10 000 Punkten gewagt. Am Nachmittag notierte der Leitindex bei 10 043,19 Punkten und damit mit 5,42 Prozent im Plus.

Der europäische Leitindex Eurostoxx 50 kletterte um 5 Prozent auf 2795,23 Punkte. Rückenwind gab es dabei auch von der Wall Street. Der US-Leitindex Dow Jones Industrial nahm seinerseits nach Handelsbeginn deutlich an Fahrt auf und stieg zuletzt um 4,7 Prozent.

Zu der Erholung hätten auch eine Reihe neuer Maßnahmen der Regierungen in Japan, Singapur und Spanien beigetragen, die die wirtschaftlichen Folgen der Krise abfedern sollen, schrieb Marktexperte Michael Hewson von CMC Markets. Zudem sei in den USA die Aussicht auf ein weiteres Konjunkturpaket gestiegen./kro/he