Der Kölner Chemiekonzern Lanxess stoppt den Rückkauf eigener Aktien. Das erst am 10. März 2020 beschlossene Aktienrückkaufprogramm werde mit sofortiger Wirkung und auf unbestimmte Zeit ausgesetzt, teilt das Unternehmen am Montag mit. Gestartet waren die Rückkäufe am 12. März, ursprünglich sollten Anteilscheine im Wert von 500 Millionen Euro zurückgekauft werden - eine erste Tranche sollte 250 Millionen Euro umfassen.„Mit ...