Haben wir mit Akers Biosciences eine echte COVID-19 Jackpot-Aktie gefunden?

Wir meinen: Nach den beiden Hammermeldungen am 24.03.20 und 06.04.20 hat diese Biotechperle alle Chancen Medizingeschichte zu schreiben. Wie haben uns das Unternehmen und die revolutionären News genauer angeschaut:

Die Biotechfirma Akers Biosciences (WKN: A2PUPQ, Ticker Nasdaq: AKER) gab am 24. März eine Partnerschaft mit Premas Biotech bekannt, die es in sich hat! Die strategische Partnerschaft hat das Ziel, gemeinsam eine starke Plattform von neuartigen Impfstoffkandidaten, speziell für COVID-19, zu entwickeln.

Diese Impfstoffplattform hat gegenüber Mitbewerbern drei Vorteile:

Erstens: Es wurden erfolgreich mehr als 30 Proteine mit ähnlichem Profil wie in der Struktur von COVID-19 exprimiert. Akers Biosciences geht davon aus, dass die firmeneigene Plattform für die Expression schwieriger Impfstoffkandidatenproteine gut geeignet ist. Dies ist ein wichtiger bei der Entwicklung eines Impfstoffs.

Zweitens ist die Technologieplattform mit einem robusten Prozess hoch skalierbar, was im Vergleich zu anderen ähnlichen Impfstoffplattformen erhebliche Kosteneinsparungen bedeuten dürfte.

Drittens geht Akers davon aus, dass die derzeitige globale Pandemie einen beschleunigten Zeitplan für die Überprüfung durch die FDA ermöglichen könnte.

Die gestrige Pressemeldung ist wie eine Bombe eingeschlagen – der Aktienkurs macht bereits einen ersten Riesensprung in Höhe von 147%!

In der gestrigen Pressmeldung kommentierte der Co-Founder and Managing Director von Premas Biotech, Herr Prabuddha Kundu, wie folgt: „Wir freuen uns über den erfolgreichen Abschluss dieser Phase in der Entwicklung unseres neuartigen Impfstoffkandidaten. Wir glauben, dass unsere Fähigkeit, alle drei dieser Antigene klonen zu können, unseren Impfstoffkandidaten von anderen unterscheidet. Insbesondere die Oberfläche eines Virus ist das, was das Immunsystem sieht, und hat vor allem eine Vielzahl von Proteinen. Wir versorgen das Immunsystem mit drei Treffern anstelle von einem, indem wir S, E und M zusammenfassen. Dies wird aufgrund der Wahrscheinlichkeit einer Proteinmutation immer wichtiger. Wenn ein Protein mutiert, kann ein Impfstoff nicht mehr wirksam sein, ein Szenario, das häufig mit saisonalen Grippeschwankungen konfrontiert ist. Durch die gleichzeitige Aufnahme von drei Antigenen kann das Immunsystem die beiden anderen Antigene erkennen, von denen wir glauben, dass sie die Wirksamkeit verbessern und uns dabei helfen, diesen Impfstoffkandidaten erfolgreich zu machen.“

Diese klinischen Ansätze bei der Entwicklung eines neuen COVID-19 Impfstoffs sind enorm wichtig!

Christopher Schreiber, Executive Chairman von Akers, erklärte: „Wir glauben, dass wir einem wirksamen Impfstoffkandidaten für die Coronavirus-Pandemie einen Schritt näherkommen. Mit der Generierung dieser Klone haben wir nun unseren ersten wichtigen Meilenstein erreicht. Wir haben auch die zweite Stufe der Proteinexpression eingeleitet, von der wir hoffen, dass sie später in diesem Monat aktualisiert wird. Wir sind optimistisch über den anhaltenden Erfolg unserer Partnerschaft mit Premas, die bereits erste Früchte trägt. “

Highlights und Kaufargumente zu Akers Biosciences:

Die Gesellschaft kann auf eine erfolgreiche 30-jährige Erfolgsgeschichte in der Gesundheitsdiagnostik und bei der Entwicklung proprietärer In-vitro-Diagnosetechnologien zurückschauen

Die etablierte D-Crypt ™ -Plattform wird verwendet, um einen Proof-of-Concept für drei der fünf besten Kandidaten für virale Impfstoffproteine für Coronavirus zu entwickeln

Akers gab am 06.04.20, bekannt, dass die Zusammenarbeit mit Premas Biotech einen wichtigen Meilenstein mit der erfolgreichen Gewinnung von Klonen aller drei Coronavirus-Antigene, Spike (S), Envelope (E) und Membrane (M), die sie für ihren Impfstoffkandidaten ausgewählt haben, erfolgreich erreicht hat.

Der JV-Partner Premas hat in den letzten 14 Jahren erfolgreich mit globalen Pharmaunternehmen zusammengearbeitet und wurde als einer der 20 weltweit wichtigsten Hersteller für schwierige Proteinexpression und -produktion anerkannt.

Wir erwarten ordentlichen Newsflow in den nächsten Wochen!

Die Marktkapitalisierung liegt aktuell per 06.04.2020 bei 14,1 Millionen US$

WENN es dieser kleinen Biotech-Aktie gelingt, einen COVID-19 Impfstoff zu entwickeln, was meinen Sie welcher Börsenwert gerechtfertigt wäre?

Über Akers Biosciences Inc.



Akers Biosciences verfolgt die Entwicklung einer neu erworbenen Lizenz für einen Coronavirus-Impfstoffkandidaten. Darüber hinaus entwickelt, produziert und liefert das Unternehmen schnelle Point-of-Care-Screening- und Testprodukte, mit denen gesundheitsbezogene Informationen zeitnah und kostengünstig direkt an den Patienten oder Kliniker weitergeleitet werden können.

Die Aktie ist ein Micro-Cap (aktuelle Marktkapitalisierung nur knapp 14,1 Mio. US$) und damit hochspekulativ! Je nach Erfolg der Partnerschaft mit Premas Biotech bei der Entwicklung eines potenten COVID-19 Impfstoffs bietet diese Biotechaktie neben Risiken auch ein extrem hohes Gewinnpotential!

Name: Akers Biosciences WKN: A2PUPQ ISIN: US00973E4098 Börsenkürzel Deutschland: DQS3 Börsenkürzel USA Nasdaq: AKER Letzter Börsenkurs an der Heimatbörse: 4,69 US$

Bitte beachten Sie, dass die Umsätze im Regelfall an der amerikanischen Hauptbörse Nasdaq deutlich höher sind als an deutschen Börsen. Akers Biosciences handelt aber auch an deutschen Börsen in Frankfurt, Stuttgart, München und Tradegate. Bei genügend Volumen bietet sich der Kauf auch direkt in Deutschland an. Beachten Sie aber bitte immer limitierte Aufträge abzugeben! Generell sind Limit-Orders gegenüber reinen 'billigst' Orders vorzuziehen.

