BERLIN (dpa-AFX) - Vor den Beratungen der europäischen Finanzminister über weitere finanzielle Hilfen in der Corona-Wirtschaftskrise hat die FDP im Bundestag Gemeinschaftsanleihen eine klare Absage erteilt. "Die Einführung neuer Instrumente wie etwa Corona-Bonds wäre falsch und würde gerade in Krisenzeiten ein hohes Risiko bedeuten", sagte der stellvertretende Fraktionsvorsitzende Christian Dürr der Deutschen Presse-Agentur in Berlin.

Ländern wie Italien und Spanien müsse auf der Basis bestehender Notfallmechanismen und Kreditprogramme wie dem ESM und den Mitteln der Europäischen Investitionsbank schnellstmöglich geholfen werden. Dafür macht sich auch Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) stark.