Börsencrash vor Ende? DAX arbeitet an Bodenbildung (CMC Espresso 7.4.20)

Bei Apple gab es den ganzen Tag über gestern Käufe:

Was wir jetzt an den Weltmärkten sehen sind erste Versuche, eine solche Bodenbildung zu bewerkstelligen, nachdem in der letzten Woche beim Rücklauf überzeugte Käufer eingestiegen sind. Sie wittern einen starken Aufschwung. Worauf es jetzt ankommt bei einer möglichen Bodenbildung im DAX erfahren Sie auf cmcmarkets.de!