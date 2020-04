Diese Rallye lässt die mittelfristige Technik in besonderem Licht da stehen. Mit diesem Plus schiebt sich die Aktie nämlich bis an eine wichtige Hürde heran. Immerhin fehlen bis zu den 4-Wochen-Hoch derzeit nur noch 18%. Bei 6,22 Euro liegt dieses Hoch. Es läuft also auf harten Kampf zwischen Bullen und Bären hinaus.

Anleger, die bei THYSSENKRUPP eher fallende Kurse setzen, haben heute eine vielversprechende „Nachkaufgelegenheit“. Schließlich gibt es durch die höheren Kurse dafür heute einen ordentlichen Rabatt. THYSSENKRUPP-Bullen können sich entspannt zurücklehnen und die Entwicklung genießen.