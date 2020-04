Die wöchentlichen Verkehrszahlen des Frankfurter Flughafens, die dessen Betreiber Fraport vorlegt, zeigen die dramatischen Ausmaße der Folgen der Corona-Pandemie in der Branche deutlich. In der vergangenen Woche wurden ganze 66.151 Passagiere abgefertigt - ein Minus von 95 Prozent zum Vergleichszeitraum. Die Zahl der Flugbewegungen ist um 85 Prozent auf nur noch 1.545 gefallen. Die Rückholflüge laufen weiter, so das Unternehmen am ...