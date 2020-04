Vanguard S&P 500 oder SPDR S&P 500: Dieser ETF ist jetzt der attraktivere Kauf!

Wer die Wahl hat, hat jedoch die Qual: Grundsätzlich existieren mit dem SPDR S&P 500 UCITS ETF und dem Vanguard S&P 500 UCITS ETF nämlich zwei attraktive Alternativen, die beide diesen Index abbilden. Doch welcher ist die smartere Wahl? Eine Frage, der wir im Folgenden mal auf den Grund gehen wollen.

Die beiden Fonds im Überblick!

Grundsätzlich bieten beide Passivfonds die Möglichkeit, am breiten US-amerikanischen Index teilzuhaben. Die Unterschiede fallen im Grunde genommen bloß marginal aus. Vor allem wenn man langfristig in die US-Wirtschaft investieren möchte, scheinen beide Fonds ziemlich attraktiv zu sein. Ein vorweggenommenes Fazit, das du dir ruhig bereits merken kannst.

Der SPDR S&P 500 jedenfalls hat zuletzt eine Dividende in Höhe von 4,56 Euro an seine Investoren ausgezahlt, was bei einem derzeitigen Fondskursniveau von 230,57 Euro einer Dividendenrendite in Höhe von 1,97 % entsprechen würde. Der Vanguard S&P 500 hingegen hat zuletzt 0,85 Euro an die Investoren ausgezahlt, die bei einem Fondskursniveau von 43,76 Euro einer Dividendenrendite in Höhe von 1,94 % entsprechen würde. Ein marginaler Unterschied? Ein Tracking-Error? Ja, möglicherweise. Allerdings dennoch ziemlich identische Werte, die kurzfristiger Natur sein könnten. Oder eben bloß ein Darstellungsfehler aufgrund unterschiedlicher Notierungen bei der Auswahl meiner Fondskurse. Wobei ich versucht habe, beide zeitgleich und zum Börsenschluss abzurufen.

Einige Unterschiede existieren dennoch, was die jeweiligen Fonds anbelangt. Der SPDR S&P 500 kommt auf eine Gesamtkostenquote in Höhe von 0,09 %, während es der Vanguard-ETF auf 0,07 % bringt. Ebenfalls eine marginale Differenz, die womöglich mit dem Fondsvolumen zusammenhängt. Der Vanguard S&P 500 weist nämlich über 19 Mrd. Euro an Fondsvolumen auf, während es der SPDR-ETF auf ca. 3 Mrd. Euro Volumen bringt. Prinzipiell zwei weitere, kleinere Aspekte, die jedoch eher für den Vanguard sprechen könnten. Wobei auch diese Unterschiede eigentlich eher marginaler Natur sind. Zumal beide Passivfonds in der vollreplizierenden, ausschüttenden Variante auftauchen, was eine weitere wesentliche Gemeinsamkeit ist.