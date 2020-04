Janus Henderson Investors: Finanzkraft von Tech-Unternehmen ist bei der Bewältigung der Coronavirus-Krise entscheidend

Zentrale Aussagen:

Wir leben in besonderen Zeiten. Leider hat das Coronavirus weltweit eine kritische Masse erreicht. Dabei konnte der Westen seine Ausbreitung weniger stark eindämmen als östliche Länder wie China, Südkorea und Singapur, was zu einer Pandemie und nationalen Abriegelungsmaßnahmen geführt hat. Die kurzfristigen wirtschaftlichen Folgen werden ohne Beispiel sein. In der Reisebranche ist es bereits zu beobachten, doch letztlich wird jeder Wirtschaftszweig betroffen sein. Der Ölkonflikt zwischen Saudi-Arabien und Russland erhöht den wirtschaftlichen Druck zusätzlich.

Der daraus resultierende Angebotsschock ist in der neueren Zeit ohne Parallele. Die Abriegelungsmaßnahmen in China haben eine gewisse Vorstellung von der Größenordnung des Nachfrageeinbruchs vermittelt. Im Nachhinein betrachtet stellt China jedoch eine Ausnahme dar, da die Abriegelung im Unterschied zu westlichen Ländern lediglich einige Wochen statt Monate umfasste. Ein länger anhaltender und ähnlich schwerer Nachfrageschock in der westlichen Welt stellt eine Gefahr für das Überleben vieler Unternehmen dar, insbesondere kleinerer Firmen. Während sich große Arbeitsplatzverluste am Horizont abzeichnen, haben die Notenbanken und Regierungen ähnlich rapide auf diese Bedrohung reagiert wie der Aktienmarkt. Das hat zum schnellsten Kurseinbruch am globalen Markt in der Geschichte geführt. Innerhalb eines knappen Monats wurden Anreizmaßnahmen in einer Größenordnung wie einst in der globalen Finanzkrise ergriffen.