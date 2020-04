Die New Yorker Fed hat eine Umfrage veröffentlicht, in der die Erwartungen der Amerikaner hinsichtlich der zukünftigen Aktienkursentwicklungen abgefragt wurden. Das erstaunliche Ergebnis: Noch nie seit Beginn der Umfrage im Juni 2013 erwarteten so viele von ihnen steigende Aktienkurse wie aktuell. Die durchschnittliche Wahrscheinlichkeit, dass Aktien in einem Jahr höher stehen als jetzt, liegt auf dem Rekordwert von knapp 48 Prozent.

Dieser Optimismus treibt die Kurse in diesen Stunden weiter nach oben. Keiner will die Bodenbildung verpassen und dann irgendwann später auf den fahrenden Zug aufspringen müssen. Das kennen die Anleger nur zu gut noch aus den Jahren zuvor, als der Bullenmarkt kein Halten kannte. Ob ihr Optimismus allerdings in diesem Fall belohnt wird, dürften erst die kommenden Wochen zeigen. Denn aktuell sind lediglich die ersten Versuche der Börse zu beobachten, sich zu stabilisieren und einen Boden auszubilden. Vorteil dabei, bereits in der vergangenen Woche kamen zu den kurzfristigen Spekulanten auch überzeugte Käufer in den Markt.