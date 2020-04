In vielen Chart von Aktien an der Frankfurter Börse deuten sich aktuell neue Kaufsignale an, so auch im Kursverlauf der Evotec Aktie. Gestern schon konnte der Aktienkurs des TecDAX-notierten Biotech-Unternehmens aus Hamburg bei 21,74/21,80 Euro erste wichtige Hürden eine zweigeteilten charttechnischen Hinderniszone überwinden. Bis auf 22,10 Euro ging es intraday zum Wochenauftakt nach oben und mit 22,07 Euro (+5,15 Prozent) aus dem ...