Columbia Threadneedle: Welche Technologie-Segmente angesichts COVID-19 besonders interessant sind

Paul Wick, Portfoliomanager des Threadneedle (Lux) Global Technology bei der Fondsgesellschaft Columbia Threadneedle Investments, stellt sein Portfolio angesichts der Corona-Krise defensiver auf. Er setzt auf Segmente, die sich vergleichsweise robust verhalten sollten. Dazu gehören Datenzentren und PCs, technologische Netzwerke für Unternehmen, Zubehör für die Produktion von Halbleiterscheiben (Wafer) und Speicherkapazität.

„Datenzentren und PCs sollten sich stabiler verhalten als andere Bereiche“, schreibt Wick in einem aktuellen Marktkommentar. Das Segment habe sich 2019 eher schwach entwickelt. „Daher sieht sie sich nicht veranlasst, Schätzungen ausgehend von Rekordwerten zu reduzieren.“ Beim PC-Bedarf sei man von einer eher schwachen Nachfrage ausgegangen. „Aber sie könnte sich in einer Art Aufrüstungsphase verbessern, in der Unternehmen und Studenten zusätzliche Computer und Monitore kaufen, um von zuhause aus zu arbeiten beziehungsweise zu lernen.“ Gleichzeitig werde das Cloud-Geschäft wohl davon profitieren, dass tägliche Aktivitäten vermehrt online stattfinden.