Was an dieser Krise so besonders ist

Je nach Index und Markt kann die Corona-Krise schon einige Superlative für sich verbuchen: der stärkste Crash seit X Jahren oder sogar der gesamten Kurshistorie, der schnellste und dramatischste Rückfall von einem Allzeithoch, aber auch der größte Tagesgewinn seit Jahrzehnten – all diese Rekorde (und wohl noch einige mehr) konnten die Statistiker in den vergangenen Wochen notieren.

keine Frage – die aktuelle Krise ist einzigartig. Eine Pandemie mit einem äußerst ansteckenden und gefährlichen Virus, vor der Experten seit Jahren gewarnt haben, hält die Welt in Atem. Sie ist inzwischen zu einer beispiellosen Belastung geworden – nicht nur für die Gesundheitssysteme, sondern auch für die Gesellschaften insgesamt und damit die Volkswirtschaften. Aber auch für die Börsen ist diese Krise etwas Besonderes.

Die Einzigartigkeit dieser Krise wirft natürlich auch Probleme und Fragen auf. Zum Beispiel, wie lange sie noch dauert und wie schwer die Verwerfungen für Wirtschaft und Börsen werden. Auch bei den Konjunkturdaten und Frühindikatoren gab es neue (Negativ-)Rekorde zuhauf: die größten Einbrüche diverser wirtschaftlicher Stimmungsindikatoren, wie ifo-Geschäftsklima, ZEW-Konjunkturerwartungen oder der Einkaufsmanagerindizes, historisch einmalige Zuwächse bei den Arbeitslosenzahlen in den USA und anderen Ländern. Und auch die Ökonomen überschlagen sich mit pessimistischen Prognosen. Manche befürchten sogar eine neue Weltwirtschaftskrise.

Ihr Vorteil als Marktbeobachter

Nun bin ich kein Ökonom, sondern Marktbeobachter. Ich kann also die Prognosen der Volkswirte weder nachvollziehen noch eigene Werte dagegensetzen. Nach wie vor bin ich jedoch der Meinung, dass auch die Ökonomen nur begrenzt die Möglichkeit haben einzuschätzen, wie stark und schnell eine Erholung nach dieser wirtschaftlichen Vollbremsung werden könnte.

Als Marktbeobachter kann ich jedoch vergleichen, wie sich die Börsen in den verschiedenen Krisen der vergangenen Jahrzehnte verhalten haben und ob es Unterschiede zur aktuellen Entwicklung gibt. Und siehe da, es gibt tatsächlich einen auffallenden Unterschied.

Als Charttechniker suche ich stets nach Signalen oder Indizien, die möglichst frühzeitig eine Wende in die eine oder andere Richtung anzeigen. Es gibt inzwischen eine Vielzahl solcher Indikatoren, was ein ziemlich eindeutiges Zeichen dafür ist, dass all diese Indikatoren nie 100%-ig zuverlässig sind – warum sollte man sonst immer neue Indikatoren ausknobeln?