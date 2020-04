Wer seinen Verbraucherkredit – etwa für eine Immobilie oder ein Auto – vorzeitig beenden und abzahlen möchte, muss eine sogenannte Vorfälligkeitsentschädigung an die Bank zahlen. Die Summe soll den Kreditgeber dafür entschädigen, dass ihm die Zinsen entgehen, die im Kreditvertrag für die entsprechende Laufzeit vereinbart wurden. Nicht selten handelt es sich dabei um Zahlungen von mehreren tausend Euro. Es gibt jedoch Möglichkeiten, die Vorfälligkeitsentschädigung zu umgehen . Das verbraucherfreundliche Urteil des EuGH von Ende März eröffnet eine dieser Möglichkeiten.

Es gibt verschiedene Gründe, warum man seinen Kredit vorzeitig abzahlen möchte: Scheidung, Jobverlust oder das Profitieren von niedrigen Zinsen bei einer Anschlussfinanzierung. Das Urteil des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) vom 26. März 2020 ermöglicht den Kreditnehmern nun, den Kreditvertrag zu widerrufen – ohne eine teure Vorfälligkeitsentschädigung an die Bank zahlen zu müssen.

Kreditverträge ohne Vorfälligkeitsentschädigung widerrufen

Der Europäische Gerichtshof hat erklärt, dass die Modalitäten für die Berechnung der Widerrufsfrist in Verbraucherkreditverträgen klar und prägnant angegeben sein müssen. Das ist in vielen Verträgen nicht der Fall. Experten gehen davon aus, dass fast alle Kreditverträge, die zwischen dem 11. Juni 2010 und dem 20. März 2016 unterzeichnet wurden, widerrufen werden können – obwohl die Widerrufsfrist bereits verstrichen ist und ohne dass eine Vorfälligkeitsentschädigung gezahlt werden muss. Der Grund: In diesem Zeitraum nutzten diverse Banken eine Mustervorlage für eine Widerrufsbelehrung, die sich nun als rechtswidrig erwiesen hat.

In den betreffenden Kreditverträgen werden nicht alle notwendigen Pflichtangaben aufgeführt. Stattdessen verweist der Vertrag auf eine nationale Vorschrift, die ebenfalls auf nationale Rechtsvorschriften verweist. Dabei handelt es sich um die sogenannte Kaskadenverweisung. Juristischen Laien ist es dadurch nicht möglich, zu prüfen, ob der Vertrag alle notwendigen Angaben umfasst und kann damit nicht berechnen, wann die Widerrufsfrist zu laufen begann. Denn: In Deutschland beginnt die 14-tägige Widerrufsfrist mit Unterzeichnung des Kreditvertrags, aber erst, wenn der Kreditnehmer alle Pflichtangaben von der Bank erhalten hat. Dies kann er aufgrund der unübersichtlichen Kaskadenverweisung nicht eigenständig feststellen.