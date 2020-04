Vermögensverwaltende Fonds sollen in turbulenten Phasen durch ihr aktives Risikomanagement Kapitalerhalt gewährleisten. Wer konnte dieses Versprechen auch in der aktuellen Corona-Krise halten?

Dies ist jedoch nicht verwunderlich, da in diesem Zeitraum alle Anlageklassen verloren haben. Auch die Höhe der Verluste an den Aktienmärkten in so einem kurzen Zeitraum war zuvor noch nie aufgetreten. In dem betrachteten Zeitraum verlor der DAX -26,8%, der Euro STOXX 50 Performance -26,6% und der MSCI World EUR GRTR -23,4%.

Die Streuung über verschiedene Anlageklassen im Rahmen des aktiven Risikomanagements, um negative Wertentwicklungen einer Anlageklasse mit der positiven Wertentwicklung einer anderen abzufedern, konnte somit nur geringfügig zur Stabilität beitragen. Somit stellt sich in der aktuellen Corona-Krise nicht die Frage nach Gewinnen, sondern eher danach, ob Verluste begrenzt wurden.

Die meisten Vermögensverwaltenden Fonds konnten die Verluste begrenzen

Die meisten Vermögensverwaltenden Fonds konnten Verluste begrenzen. Dennoch gab es in fast jeder Kategorie – mit Ausnahme der defensiven Kategorie – Ausreißer nach unten, die schlechter abschnitten als der weltweite Aktienindex MSCI World. Bei den offensiven und flexiblen VV-Fonds, die eine Aktienquote von bis zu 100% halten dürfen, lagen achtzehn offensive und vierzehn flexible Fonds unterhalb der MSCI World Performance. Dies entspricht einem Anteil von ca. 9% bei den offensiven beziehungsweise rund 7% bei den flexiblen Fonds.

Defensive Vermögensverwaltende Fonds konnten die Verluste abfedern

In der defensiven Kategorie konnten die Vermögensverwaltenden Fonds die Verluste abfedern. Diese verloren in der aktuellen Verlustphase durchschnittlich -9,3%, gemessen am MMD-Index Defensiv. Unter den defensiven Top-Fonds befanden sich mehrere Wertsicherungsfonds, die eine selbstgesteckte Verlustbarriere nicht unterschreiten sollen. So gehörten die Strategien der Metzler Asset Management GmbH sowohl in der defensiven als auch der ausgewogenen Kategorie zu den Fonds mit den geringsten Verlusten. In der defensiven Kategorie führte der Metzler Wertsicherungsfonds 98 mit -1,0% die Bestenliste an. Auf längere Sicht gehören Wertsicherungsstrategien hingegen nicht zu den besten Fonds. Dies lag in den vergangenen Jahren vor allem daran, dass diese aufgrund der Absicherung nicht stark an den Aufwärtsbewegungen partizipierten. Die Metzler Wertsicherungsfonds tendierten bei vergleichsweise geringer Schwankungsintensität seitwärts beziehungsweise leicht negativ. So erzielten der Metzler Wertsicherungsfonds 98 in den letzten 3 Jahren eine Rendite von -0,7% und der Metzler Wertsicherungsfonds 96 -2,1%. Besser auf Dreijahressicht schnitt hingegen der Nordea 1 Balanced Income Fund mit 2,8% ab und auch in dem Zeitraum 24.02.-31.03.2020 verlor der Fonds mit -2,2% deutlich weniger als der Durchschnitt. Die gute Leistung bestätigt auch das MMD-Ranking für 3 Jahre, wo der Fonds mit 5 Sternen zu den Top 20% der Peergroup gehört.