Cartier Resources: Hier geht es jetzt Schlag auf Schlag!

Die Corona-Krise macht sich auch in Quebec bemerkbar. Dort gibt es weitreichende Einschränkungen, vergleichbar denen in Teilen Deutschlands. Cartier Resources (0,10 CAD 0,05 Euro; CA1467721082) beispielsweise wartet derzeit auf die Ergebnisse der Labors von Bohrungen. Allerdings scheint das derzeit ein überschaubares Problem zu sein, wie Vorstandschef Philippe Cloutier im Video-Chat mit Soar Financial Partners sagt. Und auch die Ressourcenschätzung verschiebt sich um zwei bis drei Wochen und wird im zweiten Halbjahr erwartet. Aktuell arbeitet ein Gutachter an der neuen Schätzung für die „North Gold Corridor“ und „South Gold Corridor“ auf Chimo. Bisher verfügt Cartier mit der 2019 vorgelegten Ressourcenschätzung für den zentrtalen Gold-Korridor über 878.530 Unzen Gold, wovon mehr als die Hälfte in die höhere Kategorie „indicated“ eingestuft wurde. Auch die Finanzlage stellt sich solide dar. So hat man derzeit 5 Mio. an „harten Dollar“auf dem Konto. Dazu kommen etwa eine halbe Million durch die Ausgabe von Flow Through-Aktien. Weitere Beträge sollen im August und Oktober folgen. Derzeit ruhen auch die Bohrarbeiten auf Chimo, dennoch sieht Cloutier hier kein Zeitproblem, da man schon einen Teil der Arbeiten erledigt habe und noch etwa einen Monat an Drilling übrig ist. Dazu verriet der Geologe, dass man die alte Mine in ein bis zwei Jahren in Produktion bringen könnte, da ein Großteil der Infrastruktur vorhanden ist und sich mehrere Verarbeitungsanlagen in der näheren Umgebung befinden. Zudem dürfte der Genehmigungsprozess laut Cloutier relativ zügig vonstattengehen. Aktuell arbeitet das Team zudem daran, die Kosten für einen Produktionsstart abzuschätzen. Die Frage, ob man bereits eine Ingenieurfirma für eine erste Wirtschaftslichkeitsrechnung (PEA) beauftragt hat, ließ Cloutier offen.

