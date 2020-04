Tennisturnier abgesagt: Wimbledon-Veranstalter profitiert von Pandemie-Police

Glück im Unglück haben die Ausrichter der Wimbledon Championships: Das älteste und prestigeträchtigste Tennisturnier der Welt ist in diesem Juli zwar wegen des Corona-Virus' abgesagt. Doch jetzt zahlt sich aus, dass die Veranstalter rechtzeitig vorgesorgt haben.Auf bis zu 250 Millionen Euro summieren sich die finanziellen Schäden durch die Ausfälle der Tennisturniere French Open und US Open aufgrund der Corona-Krise. Besser sieht es dagegen für den All England Club aus, dem Veranstalter der Wimbledon Championships. Auch der prestigeträchtige Wettbewerb in dem noblen Londoner Stadtviertel Wimbledon musste zwar abgesagt werden. Doch der wirtschaftliche Schaden hält sich in Grenzen, berichtet aktuell Focus Online.Denn der All England Club habe nach dem Ausbruch des Sars-Virus vor zwölf Jahren eine sogenannte Pandemie-Versicherung abgeschlossen. Nach Angaben der britischen Tageszeitung The Times zahlen die Wimbledon-Veranstalter hierfür jährlich 1,7 Millionen Euro. Nach der aktuellen Absage entschädigt der Versicherer seinen Kunden mit 114 Millionen Euro. Von dieser Summe spende der Club nun 23 Millionen Euro, um den Tennissport weltweit zu unterstützen.