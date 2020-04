Hypoport hat die angekündigte Änderung der Rechtsform umgesetzt. Mit der nun erfolgten Eintragung der neuen Gesellschaftsform in das Handelsregister sei die Umwandlung der Hypoport AG in eine Europäische Aktiengesellschaft (Societas Europaea, SE) erfolgt, heißt es vonseiten des Berliner Unternehmens am Dienstag. Mit der Änderung der Rechtsform wolle man die Strukturen der Unternehmensgruppe durch die mittlerweile bestehenden ...