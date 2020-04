Hugo Boss will für 2019 keine Dividende auszahlen. Die Hauptversammlung muss darüber am 27. Mai entscheiden. Das Unternehmen musste fast alle Geschäfte schließen. Auch gibt es in Deutschland Kurzarbeit für viele Mitarbeiter. Die Streichung der Dividende soll in dieser Lage die Liquidität stärken und die finanzielle Flexibilität erhöhen.Die Analysten der DZ Bank glauben, dass es auch für 2020 keine Dividende geben wird. ...