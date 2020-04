Sanha will eine bis 2023 laufende Anleihe um drei Jahre bis 2026 verlängern. Dies geschieht in Kooperation mit One Square Advisory Services, dem Gemeinsamen Vertreter der Anleihegläubiger. Hintergrund ist die Corona-Krise. Man will so die negativen Auswirkungen abfedern und Handlungsspielräume bei der Liquidität schaffen.Geplant ist dabei auch die Einführung eines reduzierten Staffelzinses. Bis 2022 soll dieser bei jährlich ...