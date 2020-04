publity-Vorstand Thomas Olek hat seinen Anteil an der Immobilien-Gesellschaft weiter aufgestockt. Über seine private Beteiligungsgesellschaft TO Holding GmbH habe der Manager in den letzten Wochen mit diversen Einzeltransaktionen in Summe mehr als 120.000 publity Aktien über die Börse erworben, so das Unternehmen am Dienstag. Der Gesamtkaufwert der gekauften publity-Aktien liege bei mehr als 4 Millionen Euro.„Ich halte nichts von ...