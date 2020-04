FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat am Dienstag deutlich zugelegt. Marktteilnehmer nannten als Grund neue Zahlen zu der Ausbreitung des Coronavirus, die vor allem in Europa Hoffnung auf Besserung weckten. Am Mittag kostete die Gemeinschaftswährung bis zu 1,0893 US-Dollar und damit fast einen ganzen Cent mehr als im asiatischen Handel. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Montagnachmittag noch auf 1,0791 Dollar festgesetzt.

Der Euro profitierte von einer breit angelegten Dollar-Schwäche. Der aufkommende Optimismus, dass die Corona-Ausbreitung in Europa etwas an Stärke verlieren könnte, erhöhte die Risikoneigung an den Finanzmärkten. Der Dollar als weltweite Reservewährung war daher etwas weniger stark gefragt. Davon profitierten andere Devisen wie der Euro.