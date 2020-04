Schlechte Nachrichten gibt es unter anderem aus der Luftfahrtbranche. Die Aktie von Delta Airlines hat seit Mitte Februar mehr als 60 Prozent an Wert verloren. Vergangene Woche hat auch Investment-Legende Warren Buffett Konsequenzen gezogen und seine Beteiligung an der zweitgrößten Fluggesellschaft der Welt zurückgefahren.

Lieferservice statt Restaurant, Videokonferenz statt Teammeeting, Balkon statt Urlaubsreise. Die Corona-Krise hat nicht nur den Alltag auf den Kopf gestellt, sondern stellt auch Unternehmen und Märkte vor ganz neue Herausforderungen. Noch tappen viele Anleger im Dunkeln. Verkaufen oder einsteigen? Wenn kaufen, dann was bitteschön? Die wallstreet:online Zentralredaktion bringt Licht ins Dunkel und berichtet für Sie konsequent über die aussichtsreichen Chancen in der Corona-Krise.

Auf der anderen Seite bietet der aktuelle Ausnahmezustand Chancen für Börsianer. Die Corona-Watchlist von der wallstreet:online Zentralredaktion liefert Ihnen, liebe LeserInnen, einen Überblick, welche Werte derzeit für positive Schlagzeilen sorgen und einen lukrativen Trend für Sie als Anleger markieren.

Das Coronavirus hat internationale Lieferketten unterbrochen, was vor allem auch der Autobranche zu schaffen macht. Bei Peugeot stehen die Bänder derzeit still. Die Konzernmutter PSA, zu der auch Opel gehört, sicherte sich am Montag einen neuen Hilfskredit in Höhe von drei Milliarden Euro. Das gestärkte Finanzpolster hilft dem Aktienkurs zum Wochenstart auf die Sprünge - mit einem Plus von knapp 20 Prozent!

Die Auto-Zulieferbranche hat Corona ebenfalls stark getroffen. Die Papiere des Licht- und Elektronikspezialisten Hella haben in den letzten Wochen harte Rückschläge einstecken müssen. Da kam die Kaufempfehlung durch das Bankhaus Lampe am Montag gerade recht. Die Experten sehen das Unternehmen gut gerüstet für die Krise.

Auszug aus der w:o Corona-Watchlist

Durchweg robust bewerten Anleger auch die Aussichten für den Online-Modehändler Zalando. Zwar rechnet das Unternehmen nicht damit, seine Prognose für das laufende Geschäftsjahr erfüllen zu können. Trotzdem dürfte Zalando verglichen mit den stationären Modegeschäften als Gewinner aus der Krise hervorgehen. Die Analysten von Warburg Research sehen mit einem Kursziel von 51 Euro noch viel Luft nach oben.

Autor: Julian Schick, wallstreet:online Zentralredaktion

Broker-Tipp*

Über Smartbroker, ein Partnerunternehmen der wallstreet:online AG, können Anleger für vier Euro pro Order Wertpapiere erwerben: Aktien, Anleihen, 18.000 Fonds ohne Ausgabeaufschlag, ETFs, Zertifikate und Optionsscheine. Beim Smartbroker fallen keine Depotgebühren an. Der Anmeldeprozess für ein Smartbroker-Depot dauert nur fünf Minuten.