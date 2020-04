Wirecard – fällt die Sonderprüfung einfach aus?

Liebe Leser, fällt Euch was auf? Q.1 ist rum – und wo ist die Sonderprüfung von Wirecard? Darauf gehen wir aktuell im Börsendienst ein. Denn – warum sollte die Sonderprüfung nicht einfach ausfallen. Mitten in Corona hinein eine kurze Meldung “nix gefunden” und das Thema wäre durch. Ende Q.1 ist jedenfalls schon rum. Wir jedenfalls haben uns Investmentpappiere auf WDI angesehen, auch ein richtig cooles Memory-Papier ist dabei. Dies wird die Aktie hinter sich lassen, sofern es nicht über 200 Euro geht in kurzer Zeit. Da ist viel viel mehr als eine normale Dividende und der Grund liegt in der Volatilität, die es einmal in nur 10 Jahren so gibt. Diese Produktgattung haben 2008 Profis und große Vermögensverwalter gekauft, das sind eigentlich keine Produkte für Anfänger. Deshalb werden wir sie präzise erklären und Euch damit die Welt der professionellen Vola-Akteure öffnen. Kein Sparkassenberater der Welt wird Euch sowas verkaufen, denn da steckt 0 Marge drin. Übrigens – was unser Börsendienst bringt, das lesen Sie bspw. mal unten im Leserkommentar. Dazu - am Samstag, 25.4 halten wir unseren nächsten Trainingstag ab. Es geht dabei dann in der Zeit hoffentlich fast schon nach Corona um nicht weniger als die Zukunftsaufstellung für Ihr Vermögen, für Euer Depot für die nächsten Jahre. Aktien, ETFs, Zertifikate, Fonds, Immobilien, – all das muss einen Mix ergeben. Und dieser Mix muss gut sein. Nach diesem Trainingstag wollen wir – und werdet Ihr – aufgestellt sein wie man es sich als Anleger im Sinne eines Warren Buffett wünscht. Denn diese Krise ist eine Chance, bei allen Risiken, die vorhanden sind. Auf den letzten Drücker für 3 Plätze könnt Ihr Euch unter info@feingold-research.com noch anmelden / alle Infos anfordern oder unseren Börsendienst hier gerne abonnieren und erstmal 2 Wochen testen. Wer einen Eindruck bekommen möchte, wie Daniel agiert – hier ein kurzer N-tv Ausschnitt.

Dazu gibt es ein paar spannende Daten zum eben angesprochenen Warren Buffett. Der könnte wenn er denn wollte sogar Tesla kaufen. Der US-Anbieter ”MarketsInsider” hat geprüft, was Buffett mit seinem riesigen Cash-Berg machen könnte. So kann es sich Warren Buffett erlauben, eines von mehr als 450 Unternehmen aus dem S&P500 zu erwerben.

Außerdem kann er sich aus dem Nasdaq 100 eines von über 80 Unternehmen aussuchen und von den 30 Konzernen aus dem Leitindex Dow könnte er einen von elf übernehmen, ohne dafür Kredit zu brauchen. Einfach per Cash. Das wären zum Beispiel McDonalds, Paypal, Boeing , Goldman oder auch eben Tesla und Starbucks. Wird er nicht tun, doch sich beim einen oder anderen Unternehmen einzukaufen, das solltet Ihr jetzt geschickt tun und das wird Buffett tun. Mit Sicherheit. So wie er 2009 beherzt bei Goldman zugriff und es ein voller Erfolg war. Ähnlich wie Münchener Rück.

PS: Hier mal ein Kommentar eines unserer Leser von heute früh:

Hallo FR Team,

ich kann mich der Begeisterung nur anschließen.

Nicht nur, aber maßgeblich wegen der WTI und Gold Inliner und anderer

Inline Schein Empfehlungen ist mein Tradingdepot mittlerweile fast auf

vor-Corona Niveau.

Und das 4000 Punkte im DAX tiefer, sprich noch einiges an Potenzial für

dieses Jahr.

Außerdem bin ich Dank Daniels Erklärungen zum Contango in meiner

Börsengruppe fast sowas wie ein kleiner “Öl-Experte” geworden

Danke dafür!

Mit freundlichen Grüßen,

(Name nicht öffentlich..)