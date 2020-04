EMX Royalty versilbert Goldprojekte in Idaho

EMX Royalty (1,96 CAD, 1,34 Euro; CA36873J1075) konnte drei getrennte Optionsvereinbarungen für die Goldprojekte Erickson Ridge, South Orogrande und Robber Gulch in Idaho mit Gold Lion abschließen. EMX erhält Aktien- und Barzahlungen sowie eine NSR-Gebühr in Höhe von 3,5 Prozent für jedes Projekt. Dazu kommen noch Meilensteinzahlungen. EMX hatte die Projekte identifiziert und 2019 die Gebiete erworben. Insgesamt handelt es sich um ein Aareal über rund 4.400 Hektar in noch wenig erforschten Gegenden. Die Suche nach weiteren lukrativen Möglichkeiten setzt EMX in Idaho fort. Infrastruktur in Form von Straßenverbindungen ist vorhanden.

Die Projekte im Einzelnen

Erickson Ridge und South Orogrande befinden sich im Bergbaubezirk Elk City im Norden von Idaho. Dieses Bergbaugebiet hat bereits mehr als eine Million Unzen Gold hervorgebracht. Weitere bekannte Ressourcen liegen hier vor. Erickson Ridge enthält eine historische Ressource aus den 1980er Jahren. Aus dieser Zeit gibt es Bohrergebnisse. So konnten beispielsweise 33,5 Meter mit 4,1 Gramm Gold und 21,3 Meter mit 3,15 Gramm Gold pro Tonne Gestein ausgemacht werden. Dabei waren die getesteten Bohrlöcher weniger als 100 Meter tief. Moderne Explorationsarbeiten stehen noch aus.

Die South Orogrande-Liegenschaft liegt 16 Kilometer südlich von Erickson Ridge. Der Nachbar, Endomines Inc. entwickelt gerade eine unterirdische historische Ressource. EMX führte auf South Orogrande eine Aufklärungskartierung durch. Gesteinsproben ergaben einen Durchschnittswert von 1,6 Gramm Gold pro Tonne Gestein, vereinzelt bei Tests bis zu 14,8 Gramm Gold pro Tonne Gestein.

Das Robber Gulch-Projekt befindet sich im Südosten von Idaho und enthält eine Goldmineralisierung im Carlin-Stil. Rund 90 Kilometer entfernt und im selben geologischen Muster liegt das Black Pine Carlin-Projekt von Liberty Gold. Bisher ist das Robber Gulch-Projekt noch wenig erforscht.

Die Vereinbarungen zwischen EMX und Gold Lion Resources

Laut jeder der drei separaten Vereinbarungen kann Gold Lion die Option ausüben, 100 Prozent der Anteile an einem bestimmten Projekt zu erwerben. Dafür muss Gold Lion dann Optionszahlungen in Höhe von insgesamt 600.000 US-Dollar an EMX leisten und EMX bekommt 950.000 Aktien von Gold Lion. Außerdem müssten Explorationsausgaben in Höhe von 1,5 Mio. US-Dollar auf dem Projekt getätigt werden. Jedenfalls erhält EMX für jedes Projekt nach Ausübung der Option eine NSR-Gebühr von 3,5 Prozent. Davon könnte Gold Lion 1 Prozent zurückerwerben. Des Weiteren würde EMX jährliche Vorauszahlungen erhalten. Diese beginnen bei 30.000 US-Dollar und erhöhen sich bis auf maximal 80.000 US-Dollar jährlich. Die vereinbarten Meilensteinzahlungen bestehen aus 300 Unzen Gold nach Abschluss einer vorläufigen wirtschaftlichen Bewertung, aus 550 Unzen Gold nach Abschluss einer Vorab-Machbarkeitsstudie und aus 650 Unzen Gold nach Abschluss einer Machbarkeitsstudie.