Das Corona-Virus breitet sich weiterhin rasant aus. Zuletzt wurden weltweit bereits über 1 Million Infizierte gezählt. Erstes Mittel der Wahl, um die Ausbreitung des Virus einzudämmen, sind aktuell „Social Distancing“ bzw. der fast komplette „Lockdown“ der Weltwirtschaft. Experten rechnen für das zweite Quartal 2020 daher mit einem starken Konjunktureinbruch. Die Folge war der schnellste „Crash“ in der Börsengeschichte: Binnen eines Monats verloren MSCI World, S&P500, Dax & Co. fast eine Drittel an Wert.

Die Börse ist allerdings auch im „Corona-Crash“ keine Einbahnstraße: Die Gesundheitskrise sowie – teilweise durch staatliche Regulierung - verändertes Arbeits-, Sozial- und Konsumverhalten haben auch Corona-Profiteure geschaffen: So hat sich beispielsweise die Aktie des Lübecker Medizintechnik-Herstellers Drägerwerk im letzten Monat in der Spitze verdoppelt. Dräger ist der Marktführer für die weltweit händeringend gesuchten Beatmungsgeräte, die das Leben von Covid19 Patienten retten können. Und weil die ganze Welt vom „Home-Office“ aus versucht, „den Laden am Laufen zu halten“, konnte die Aktie des Göppinger Software-Anbieters Teamviewer, die weltweit Videokonferenz-Lösungen anbieten, in den letzten zwei Wochen um satte 50% zulegen. Und seit Restaurants und Wochenmärkte geschlossen haben und Supermarkteinkäufe ein Gesundheitsrisiko sind, bringen die Versand-Kochboxen von Hellofresh willkommene Abwechslung in den „Quarantäne-Haushalt“, der ja nun genug Zeit zum Selberkochen hat. Der Hellofresh-Umsatz konnte im ersten Quartal bereits um 69% gegenüber dem Vorjahr zulegen, die Aktie ist in den letzten drei Wochen um gut 60% gestiegen.

Was alle diese drei „Krisengewinnler“ gemeinsam haben: Die Unternehmen sind – die sie einen Service für die breite Masse anbieten – relativ breit bekannt, und dementsprechend schnell sind die Aktien gleich zu Beginn der Krise gestiegen.

Im Folgenden will ich drei Unternehmen vorstellen, die zwar (noch) nicht die breite Bekanntheit aufweisen, aber stark von zwei langfristigen Mega-Trends profitieren, die diese Krise hervorbringt bzw. beschleunigt: die Transformation von Offline-zu-Online Konsum sowie der schier unendliche Bedarf an zusätzlicher Bandbreite und Rechenkapazität.