US-Anleihen geben im frühen Handel nach

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen sind am Dienstag gefallen. Eine allgemein freundliche Stimmung an den internationalen Aktienmärkten und die Aussicht auf weitere starke Kursgewinne in New Yorker sorgten im frühen Handel für Verkaufsdruck bei Festverzinslichen. Zuletzt gab es Hinweise auf ein Abflauen der Corona-Pandemie in einigen europäischen Staaten, die besonders hart von der Krise getroffen wurden.

Der Dow Jones dürfte zum Handelsauftakt weiter zulegen. Zum Wochenauftakt war der US-Leitindex bereits fast acht Prozent gestiegen. Neue Konjunkturdaten dürften hingegen nicht für Impulse sorgen. Im weiteren Handelsverlauf stehe keine wichtigen Kennzahlen auf dem Programm, an denen sich die Anleger orientieren könnten.

Zweijährige Anleihen sanken um 1/32 Punkte auf 100 5/32 Punkte. Sie rentierten mit 0,29 Prozent. Fünfjährige Anleihen fielen um 7/32 Punkte auf 100 1/32 Punkte. Sie rentierten mit 0,49 Prozent. Richtungweisende zehnjährige Papiere sanken um 25/23 Punkte auf 107 3/32 Punkte. Sie rentierten mit 0,75 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von dreißig Jahren fielen um einen ganzen und 28/32 Punkte auf 115 27/32 Punkte. Sie rentierten mit 1,35 Prozent./jkr/ssc/jha/