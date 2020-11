Der amerikanische Software-Hersteller Citrix Systems Inc, beheimatet in Fort Lauderdale, Florida, hatte Anfang der 90iger begonnen Software zu entwickeln. Citrix Systems (WKN:898407, CTXS) stellt Server-Software her, welche Microsofts Betriebssystem Windows NT erweitert. Das Software-Unternehmen Citrix Systems gilt als weltweit führender Anbieter im Bereich Server-based Computing. Zur Produktpalette zählen sog. "Thin Client Lösungen". Die Produktlinien MetaFrame, WinFrame und unabhängige Computerachitektur (ICA) werden durch weltweite Allianzen mit Resellern, Consultingfirmen, OEM-Lizenznehmern und Systemintegrationsfirmen vertrieben. Strategische Partnerschaften wurden geschlossen mit Microsoft und anderen Großen der Branche wie IBM, Oracle, etc. Die Softwarelösungen von Citrix verbessern die Kostenkontrolle und machen Firmen wettbewerbsfähiger. Citrix, gegründet im Jahr 1989, ist derzeit die dreizehntgrößte Softwarefirma. Der amerikanische Softwareentwickler hatte im April 1999 bekannt gegeben, daß man auch ins Online-Geschäft einsteigt, was dem Wert ein Touch Internet-Phantasie verleiht. Eigens dazu wurde eine Internet-Business-Einheit gegründet. In der Sparte Internet/Intranet bietet Citrix Software für die Interaktion und Kommunikation unterschiedlicher Computer-und Betriebssysteme an. Das Unternehmen erzielte 1998 einen Umsatz von 248,6 Mio $.

Citrix rangiert im Magazin "FORTUNE" (August) unter den Top-5-Unternehmen der schnellstwachsenden Firmen. Citrix, der Marktführer in server-basierender Software, verdiente sich Rang 5 mit einem 100%-Gewinnwachstum und 140%-Umsatzwachstum innerhalb dreier Jahre.

Das international renomierte Magazin "Business Week"( Juli 1999) titulierte Citrix Inc als "One of the Hot Growth Companies in 1999". Business Week lancierte Citrix auf Platz 18 der Top-100-Unternehmen mit Umsätzen unter 500 Mio $ in den USA. In der Kategorie Umsatzwachstum, Gewinn- und Marktwertsteigerung bekam Citrix das Prädikat "Hottest of Hot" unter den Top 5 verliehen. Auch im jährlichen "Soft-letter 100 Ranking" wurde Citrix mit Rang 13 bedacht, fünf besser als im letztjährigen Listing. Soft-letter 100 wird jährlich seit 1984 veröffentlicht und ist ein Ranking der hundert größten unabhängigen Softwarefirmen in den USA. Das Wachstum von Citrix bezeichneten die Autoren als beeindruckend.