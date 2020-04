Chefstratege: „Wir brauchen Anzeichen, dass die Regierungen den Aufschwung weiter unterstützen“

„6. April: Worte könnten in dieser Woche mehr für die Märkte bedeuten als Zahlen. Die Wirtschaftsdaten werden weiterhin schrecklich sein und die Kurven der Neuinfektionen flachen an verschiedenen Orten mit unterschiedlicher Geschwindigkeit ab. Und so könnten sich die Anleger mehr von beispielsweise der britischen Königin oder einem Chefarzt leiten lassen als vom nächsten Bericht über die Arbeitslosenzahlen.

Die offiziellen Zahlen aus China sind weiterhin gut, aber fast schon verdächtig gut. Daher wäre jede Berichterstattung hilfreich, die Zuversicht und einen Kontext dafür bietet, wie die Erholung konkret aussieht.