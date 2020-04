Von der Corona-Krise sind die Fluggesellschaften und die Flughafenbetreiber stark betroffen. Doch der Markt dreht wieder nach oben, der DAX zum Beispiel hat mehr als 40 Prozent des Kursrückgangs seit der Corona-Krise wieder wettgemacht. Jetzt meldet der Flughafenbetreiber Fraport neue, schwache Geschäftszahlen, aber die Aktie reagiert nicht mehr negativ.

Der Frankfurter Flughafen ist normalerweise einer der am häufigsten genutzten Flughäfen in Europa. Doch der Luftverkehr über Frankfurt wird wegen der Coronavirus-Pandemie immer weniger. In der Vorwoche sank laut Fraport die Passagierzahl im Vergleich zum Vorjahr um mehr als 95 Prozent - nochmal weniger als noch in der Woche davor, als der Einbruch zum Vergleich mit dem Vorjahr rund 90 Prozent betragen hatte.

Dagegen verloren Fracht und Luftpost in der vergangenen Woche nur 25 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Das ist in etwa das Niveau der Woche davor als es um 28 Prozent im Jahresvergleich gesunken war. Immerhin konnten die Frachtflüge wieder gesteigert werden und legten um mehr als 20 Prozent zu.

Aktie mit nachhaltigem Ausbruch?

Auch die Fraport-Aktie hat zuletzt zulegen können und reagiert damit nicht mehr auf die schwächelnden Unternehmenszahlen. Mit einem Minus von 46 Prozent seit Jahresbeginn gehört der Titel zwar noch immer zu den schwächsten Titel im MDAX, aber ein kurzfristiger Aufwärtstrend wurde begonnen. Unterstützt vom MACD (Momentum) wurde auch der Widerstand bei rund 40 Euro geknackt und stimmt Fraport-Anleger zuversichtlich. Dieser Widerstand, der nun zur Unterstützung geworden ist, sollte nun auch Stand halten, um einen nachhaltigen Kursanstieg zu ermöglichen. Das nächste Kursziel auf der Oberseite ist die Kurslücke (Gap, s. Ellipse) etwas oberhalb von 50 Euro.