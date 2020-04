Kames Capital Experte: Wie lange behält Italien noch seinen Investment-Grade-Status?

Das Coronavirus hat sich in ganz Italien ausgebreitet. Das Land weist bereits ein beunruhigendes Schuldenprofil auf. Daher stellt sich die Frage, wie die Rating-Agenturen die Kreditwürdigkeit Italiens beurteilen werden, welches bereits gefährlich nahe am „Junk-Status“ schwebt.

Das BIP-Wachstum in Italien ist seit Anfang 2018 im Wesentlichen rückläufig, wobei das Wachstum Ende 2019 in den negativen Bereich fiel und die Produktions- und Dienstleistungssektoren dem allgemeinen Bild der Eurozone folgten. In der gesamten Eurozone war das BIP in den vergangenen zwei Jahren rückläufig, wobei es in jüngster Zeit Anzeichen für eine Stabilisierung gab.